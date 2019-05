Roztržka na tréninku Chelsea! Hvězdy se do sebe pustily, trenér zuřil

Neudržel nervy na uzdě! Trénink fotbalistů Chelsea před finálovým duelem Evropské ligy proti Arsenalu v ázerbájdžánském Baku se zřejmě nevyvíjel úplně podle představ italského kouče Maurizia Sarriho. Hádka mezi hráči vyústila až v odchod šedesátiletého italského stratéga do útrob stadionu. Když opouštěl hřiště, zahodil přitom svou čepici, aby ji posléze ještě nakopl, div že neodletěla až na tribunu. Finále EL je na programu dnes od 21:00 (přímý přenos vysílá ČT Sport, podrobná online reportáž na Sport.cz).

Mají bojovat jako tým o triumf. Mezi hvězdami Chelsea to ale skřípe. Úterní trénink před finálovým zápasem Evropské ligy je toho důkazem. Mezi Davidem Luizem a Gonzalem Higuaínem došlo k slovní rozepři, na kterou se už zřejmě nemohl dál dívat hlavní kouč Blues.

Kamery televize BT Sport zachytily, jak si jdou hráči takříkajíc po krku. Sarri byl z průběhu tréninku natolik frustrovaný, že raději zamířil do tunelu oddělujícího hrací plochu se zázemím Olympijského stadionu. Na odchodu ještě praštil čepicí o zem a následně ji nakopl vysoko do vzduchu.

Není to poprvé, co Sarri v letošní sezoně neudržel nervy na uzdě poté, co některý z jeho svěřenců předváděl na hřišti podivné kousky. V zimě byla na lavičce Chelsea bouře, když gólman Kepa Arrizabalaga odmítl uposlechnout trenérovu výzvu ke střídání. Atmosféra v týmu, zdá se, není ideální.

Incident z úterního tréninku svědčí o tom, že ukočírovat tým plný hvězd, nemusí být vždy jednoduché. To rozhodující se ale odehraje až během večerního utkání na hřišti a tam může rázem z rozhádaného týmu být mašina na góly. Svatyni Gunners by však měl podle všech předpokladů hájit legendární Petr Čech, který by poslední zápas své kariéry rád zakončil ziskem ještě jedné velké trofeje. Finále slibuje parádní podívanou.