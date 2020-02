FOTBAL ONLINE: Krmenčík na slavném Old Trafford. Exslávista Deli zavinil penaltu a byl vyloučen

Fotbalisté AS Řím remizovali v odvetném utkání 2. kola Evropské ligy na hřišti belgického Gentu 1:1 a postoupili tak do další fáze soutěže. O postup bojují od 21 hodin mimo jiné i belgické Bruggy, které přijely na slavný Old Trafford i s útočníkem Michaelem Krmenčíkem a budou se snažit vyřadit domácí Manchester United. Úvodní utkání skončilo 1:1. Odvetu sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz