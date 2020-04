Fotbalista Santos si po napadení policisty tři zápasy nezahraje

Šestadvacetiletý Santos strčil do policisty, který se snažil autorovi gólu Pepu Bielovi zabránit, aby se při oslavě přiblížil k fanouškům. Do strkanice se zapojil i jeden z pořadatelů a spolu se Santosem skončili na policii, která je oba obvinila. (ilustrační foto)

Incident se odehrál poté, co se Kodaň dostala v 85. minutě do vedení 2:1. Šestadvacetiletý Santos strčil do policisty, který se snažil autorovi gólu Pepu Bielovi zabránit, aby se při oslavě přiblížil k fanouškům. Do strkanice se zapojil i jeden z pořadatelů a spolu se Santosem skončili na policii, která je oba obvinila.

Kodaň, která se může proti verdiktu disciplinární komise odvolat, nakonec vyhrála 3:1 a po domácí remíze 1:1 postoupila do osmifinále. První zápas na hřišti Basaksehiru dánský celek prohrál 0:1, poté byla sezona přerušena kvůli pandemii koronaviru.