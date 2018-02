Zažil jsem válku, bělehradské derby je legrace, říká liberecký Bosančič. Plzni proti Partizanu věří

Jak k mimořádné záležitosti došlo? V roce 2014 končil Bosančič angažmá v Jižní Koreji, v pozici volného hráče mu na stole přistála nabídka z Crvene Zvezdy. S vedením si hned plácl. Jenže do hry podle očekávání vstoupili fanoušci Crvene Zvezdy.

„Mají zásadu: kdo působil v Partizanu, nikdy nesmí hrát za Crvenu Zvezdu," říká Bosančič. Stal se však „zázrak", vzali ho na milost. Jak toho docílil? „Když jsem v devatenácti odcházel z Partizanu, v rozhovorech jsem říkal, že fandím Crvene Zvezdě. A že bych za ní chtěl jednou hrát. Vyhledali jsme to v archivech, na internetu. Fanoušci si to přečetli, nakonec se mezi sebou domluvili, že se mnou nemají problém," vzpomíná s úsměvem 29letý Bosančič, který v roce 2012 získal s Libercem mistrovský titul.

Nechvalnou pověst fanoušků Partizanu, kteří patří mezi nejproblémovější v Evropě, potvrzuje. Když na stadión Partizanu dorazil k třaskavému městskému derby v dresu úhlavního nepřítele, užil si své.

„V hledišti bylo pětatřicet tisíc lidí, jakmile jsem dostal míč, všichni pískali. Byl to adrenalin, ale v pohodě," culí se Bosančič. Bělehradské derby patří mezi deset nejdivočejších na světě. Nenávistnou atmosférou se blíží těm istanbulským. Bosančič zažil celkem tři. Dvě v dresu Crvene Zvezdy, jedno za Partizan.

„To se musí zažít, má to grády. Létají mince, dělbuchy. Pamatuju si, když jsme šli po rozcvičce na Partizanu do kabin, létaly na nás i kameny. V Srbsku jsme na to ale zvyklí. Víte, v roce 1999 jsem zažil válku v Bělehradě. Letadla shazovala bomby, byli jsme schovaní ve sklepě. Bylo to těžké, složité. Derby je vzhledem k tomu legrace," podotýká Bosančič.

Crvenou Zvezdu nosí v srdci celá jeho rodina. O to větším paradoxem je, že vyrůstal v konkurenčním Partizanu. Důvod? O dva roky starší bratr. „Hrával odmala v Crvene Zvezdě, kde mu po letech oznámili, že není perspektivní. Táta ho dal do Partizanu. A já chtěl být s bráchou," vysvětluje Bosančič, jenž během kariéry působil i v Portugalsku, Číně nebo v Thajsku.

Proti dnešnímu soupeři Plzně nastoupil s Libercem v zimní přípravě, Severočeši nad Partizanem zvítězili 2:1. Uspěje se Srby i Plzeň? „Na stadiónu Partizanu je těžké hrát. Pokud bude zima, třeba nepřijde tolik lidí. Myslím ale, že Plzeň je celkově kvalitnější a zkušenější. Česká liga je výš než srbská," uzavírá Bosančič.