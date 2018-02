Čerstvý otec a jubilant Řezník: Gól Partizanu je pro moji malou Ninu!

V evropských pohárech se do čtvrtečního večera trefil jednou. Před osmi lety ještě v dresu ostravského Baníku v předkole Evropské ligy. Druhý zápis, kterým na půdě Partizanu zařídil Plzni vyrovnání (1:1) a zároveň solidní pozici do domácí odvety, načasoval ideálně. Zavěsil šest dnů po narození dcerky Niny ve svém 50. startu na evropské scéně.

„Já jsem především rád, že jsou obě moje holky zdravé. Ten gól je taková třešnička, vstřelil jsem ho pro malou Ninu," rozplýval se Řezník pár minut po čtvrteční bitvě se srbským mistrem. Velká chvíle plzeňského obránce přišla deset minut před koncem, kdy se prosadil zblízka hlavou.

„Krmi (Krmenčík) vrátil míč před branku, položil jsem se do něj vší silou. Gólman se stoperem se to snažili chytnout, ale balón byl už v síti, takže super," radoval se Řezník, podle kterého se potvrdilo, co před utkáním předpovídali plzeňští trenéři.

„Partizan je silný na míči, ofenzivní hráči jsou individuálně strašně dobří. Počítali jsme s tím, že na nás vlítnou. V prvním poločase měli šanci, kterou Aleš Hruška skvěle chytil," pochválil plzeňského brankáře Řezník, který si uvědomuje, že do odvety musejí Západočeši některé věci zlepšit.

„Neměli jsme kam spěchat, ale určitě to v první půli nebylo podle našich představ. Měli jsme tam hodně ztrát, pak se to na nás valilo. Ale dali jsme nakonec gól, to jsme chtěli," těší Řezníka.