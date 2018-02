Hrajeme o 400 miliónů, připomněl Vrba, když po postupu vyšvihl tradiční kotrmelec

Svedl to. Už potřetí provedl svou Plzeň úskalím Evropské ligy do osmifinále. I proto tradiční kotoul vyšvihnutý před nadšenými fanoušky, i proto spokojenost, která z něho pochopitelně prýštila. „Abych spokojen nebyl. Vždyť hrajeme nejen za nás, ale za celý český fotbal. O koeficient, protože i příští český mistr může postoupit přímo do Champions League, což představuje čtyři sta miliónů korun. To přece není úplně špatné,“ vysvětloval plzeňský trenér Pavel Vrba své náramné rozpoložení po výhře nad bělehradským Partizanem a postupu mezi šestnáct posledních v Evropské lize.

Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví druhou branku do sítě Partizanu v odvetném duelu.

Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězství nad Partizanem Bělehrad v odvetě 2. kola play off EL.

Dvakrát už se s Plzní do osmifinále dostal. V roce 2013 poprvé, rok na to zase.

„Žádnou hierarchii dělat nebudu, cením si všech postupů do osmifinále stejně. Dostat se mezi posledních šestnáct znamená pokaždé obrovský úspěch," nemínil Vrba porovnávat, natož pak dělat rozdílů mezi třemi cestami do této fáze Evropské ligy.

Tu letošní zvládl jeho tým zkušeně a s velkým přehledem. „Když hrajete sedm let pravidelně v evropských pohárech, získáte zkušenosti, které jsou k nezaplacení a obrovsky pomohou," přiznával plzeňský kouč, jak moc jeho vyzrálému týmu starty na evropské pohárové scéně pomáhají. V domácí soutěži se to promítá, v konfrontaci se srbským protivníkem se to projevilo rovněž.

Poučné výprasky

„Když jsme ale na úvod prvního španělského soustředění dostali v zápasech se Salzburgem a Šanghají po pěti gólech, pozitivní to rozhodně nebylo. Ale poučné určitě ano. Od zmiňovaných utkání hrajeme zodpovědně a trpělivě, což je v duelech jako proti Partizanu nesmírně důležité," připomínal Vrba.

Přitom i on měl v odvetě důvod k nervozitě, když Hořava, Kolář a Řezník postupně zahazovali jasné příležitosti a odmítali tak stvrdit remízu z Bělehradu gólem jistoty.

„Když nedáte jistý počet příležitostí, začínáte být nervózní," přiznával domácí kouč, že i po něm sahaly obavy, aby se jeho týmu neproměněné příležitosti nevymstily. „O půli jsem však hráče ujišťoval, že přijdou další. Chtělo to trpělivost."

Dostat Arsenal? Úžasné!

Domácí ji projevili a gól skutečně přišel. Krmenčík se o něj postaral, střídající Čermák přidal v nastaveném čase druhý. Plzeň byla tím pádem po čtyřech letech zase v osmifinále a mohla snít, koho jí páteční los přiřkne.

AC Milán? Atlético Madrid? Nebo snad dokonce Arsenal, který ve chvíli, kdy hráči ještě pořád juchali nad výhrou a trenér odpovídal na otázky, prohrával se švédským Östersundsem 0:2 a postup si tím komplikoval.

„To by bylo úžasné," hlesnul Vrba a hráči si samo sebou přáli Gunners také. „Ale až v březnu dojde ke kolizi mezi Evropskou ligou a důležitým duelem domácí ligy, budeme zvažovat a vyhodnocovat panující situaci. A jestliže to bude nutné, budu se klonit k tomu, aby přednost dostala naše domácí soutěž," nepopíral trenér Viktorie, že titul a přímý postup do Ligy mistrů pro něho znamená víc.

Aby ne, když bude rovněž ohodnocen 400 milióny!