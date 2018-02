Soupeře pro osmifinále se Krmenčík dozví z rádia. Arsenal by byl fajn, říká kanonýr Plzně

Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví druhou branku do sítě Partizanu v odvetném duelu.

Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězství nad Partizanem Bělehrad v odvetě 2. kola play off EL.

„Hejdis (Hejda) mi dal dobrý balón za obranu, na dlouhou nohu jsem si ho zpracoval a prsama přistrčil dopředu. Chtěl jsem to propálit na zadní tyč, což se mi povedlo. Byl to, myslím, hezký gól," radoval se Krmenčík.

Byla to pro něj premiérová branka na jaře. V této sezóně evropských pohárů už šestá. „Útočník je na hřišti od toho, aby góly dával, nebo je připravoval. Teď ve dvou zápasech s Partizanem jsem jeden vstřelil a na jeden přihrál. Jsem spokojený. A především šťastný, že postupujeme dál," rozplýval se nejlepší ligový střelec.

„Ale pokud mi třeba jednou řeknete, že jsme mezi nejlepšími šestnácti týmy v Lize mistrů, bude to ještě o něco lepší," dodal s úsměvem Krmenčík. Vzhledem k remíze 1:1 z Bělehradu se Západočeši se nemuseli nikam hnát, přesto byli od první minuty aktivnější a soupeři nedali šanci. „Měli jsme jasně danou taktiku od trenéra, takhle asi odveta měla vypadat. Pohlídali jsme si to a zaslouženě vyhráli," uvedl Krmenčík.

Soupeře pro osmifinále určí viktoriánům dnešní los, který začíná v 13 hodin. V tu dobu bude Krmenčík v autě, na cestě z Plzně domů do Prahy. „Poslechnu si v rádiu, koho nám vylosují. Buď budu v klidu, nebo pojedu na dálnici sto šedesát," žertoval útočník.

Koho by si přál? „Nějaký klub z Londýna. Arsenal by byl fajn, i když je to možná velký oříšek. Ale nic není nemožné, každý se dá porazit. Tedy i Arsenal," prohlásil Krmenčík.