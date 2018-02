A teď Španěly nebo Angličany! Pohárový střelec Čermák si přeje zvučného soupeře

Pohárový střelec. Co je v Plzni, záložník Aleš Čermák se trefuje výhradně v Evropské lize. Na podzim přispěl gólem k výhře ve skupině nad Luganem (4:1), ve čtvrtek dal brankou na 2:0 razítko na postup přes Partizan do osmifinále této soutěže.

„Moc gólů jsem ve Viktorce zatím nedal, i proto si toho s Partizanem hodně vážím," prohlásil bývalý sparťan, který je v Plzni od léta. Jeho chvíle přišla v závěrečné minutě nastavení, kdy se s Milanem Petrželou hnali sami na jediného obránce Partizanu. Gólman Stojkovič, který krátce předtím vyběhl téměř až k půlce hřiště, byl daleko za jejich zády. Po přihrávce od Petržely měl před sebou prázdnou branku, kterou neminul.

„Tohle se prostě dávat musí. Nebyla to těžká pozice, měl jsem prázdnou bránu," podotkl Čermák. Jakmile míč doskákal do sítě, zkontroloval pomezního, jestli nemá praporek nahoře. „Brankář byl pryč, snažil jsem si hlídat, abych byl na úrovni Milana. Aby nebyl ofsajd," uvedl 23letý záložník, kterého kouč Vrba poslal na hřiště v 87. minutě za Daniela Koláře.

Čermáka na podzim přibrzdilo zranění kolenních vazů, kvůli kterému byl dva měsíce mimo hru. Vstřelený gól, kterým přispěl k postupu do osmifinále Evropské ligy, jeho prvnímu v kariéře, je pro něj velkou psychickou vzpruhou.

„Jsem strašně rád, že se nám to povedlo. Je to obrovský úspěch," radoval se Čermák. Koho by si přál pro osmifinále? „Je mi to v podstatě jedno. Ale přece jen, líbil by se mi španělský nebo anglický tým," culil se záložník.