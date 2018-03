Hrozba pro Plzeň: Goleador Dost. V Lisabonu jeho trefy oslavují hitem AC/DC

Nejlepší neznámý útočník. Když se řekne Bas Dost, spousta fotbalových fanoušků ho možná nezařadí. Přitom 28letý Nizozemec patří mezi nejlepší kanonýry Evropy posledních let. Stačí uvést číslo: za Sporting v 52 zápasech portugalské ligy nastřílel 54 branek. Co zápas, to gól.