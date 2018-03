Olomouc, Jihlava, a teď Sporting. Nedáváme góly, to je náš největší problém, tvrdí Vrba

Přestože Sporting byl o level výš, i na stadiónu Josého Alvaladea si viktoriáni dvě šance vytvořili. Útočník Michael Krmenčík ani jednu neproměnil. Nejprve po stříleném centru Kovaříka nasměroval volej nad, pak hlavičkoval vedle.

„Krmimu to sjelo z hlavy, pak z nohy. K brance se dostaneme, ale bohužel nám chybí půlkrok, trocha štěstí, které jsme měli na podzim. Nepadá nám to tam, jak bychom si představovali," prohlásil brankář Aleš Hruška.

Musí zabrat i ostatní

Na jaře se Viktoria trefila pouze ve dvojutkání s Partizanem (1:1, 2:0) v první kole vyřazovací části Evropské ligy. Na podzimní gólovou jízdu se jí nedaří navázat. Jaký je zásadní důvod? „Na podzim jsme byli ve velkém vápně přesnější, důraznější. Ze šancí jsme dávali góly, teď je nestřílíme," podotkl Vrba.

„Nesrovnával bych v lize Jihlavu a teď Sporting. Není to nic příjemného, šance si ale vytváříme," doplnil obránce Radim Řezník, autor jedné ze tří jarních branek Viktorie. Přiznává, že týmu chybí podzimní lehkost ve finální fázi.

„Na gól se nadřeme víc než v první části sezóny. Věřím, že se to změní. Nemůžeme se opírat jen o Krmiho (Krmenčíka), kterému to tam na podzim padalo. Musím zabrat my ostatní," dodal Řezník.