Hořava si vzpomněl na Lyon, kdy k zázraku nebylo daleko. Šanci proti Sportingu máme, říká záložník

V tehdejším osmifinálovém střetu s Lyonem před čtyřmi lety stáli v ještě složitější situaci, do odvety šli s třígólovým mankem. K zázraku ale nebylo daleko. V Doosan Aréně s francouzským favoritem točili, zvítězili 2:1. Přičemž zahodili pokutový kop, nastřelili břevno, neproměnili další šance.

„Vzpomněl jsem si na ten zápas. Je to příklad, že nikdy není nic ztraceno. Šanci máme, budeme o ni bojovat," říká záložník Tomáš Hořava. Cesta k senzaci vede přes vstřelení prvního gólu. „Pokud se to podaří nám, může to být zajímavé až do konce," podotýká trenér Pavel Vrba.

Západočeši jsou v letošním ročníku Evropské ligy doma stoprocentní - vyhráli všech pět zápasů. Když už mají vypadnout, chtějí se s poháry rozloučit vítězstvím. „Plán je jednoduchý: odehrát dobrý zápas a potěšit diváky. Uvidíme, jak moc se přiblížíme postupovému výsledku.

Plzeň na jaře není v pohodě

„Uvědomujeme si, že proti nám stojí nejtěžší soupeř, se kterým jsme se v Evropské lize v této sezóně potkali. Musíme být hodně produktivní, podat výkon na hranici možností," ví Hořava.

Pro Plzeň je utkání důležité i z jiného důvodu. V lize na jaře ztrácí, není v pohodě. Po víkendové remíze s Libercem vede soutěž už jen o sedm bodů. Výhru potřebuje jako sůl. „Nemyslím, že bychom neměli sebevědomí. V lize jsme první, hrajeme osmifinále Evropské ligy. Potřebujeme se ale dostat zpátky na vítěznou vlnu," pronesl Hořava.

Proti Liberci chyběli pro nemoc kapitán Hubník s Kopicem. V odvetě nastoupí druhý z nich, zkušený stoper ještě není fit. Absentovat bude také vykartovaný Limberský. Kompletní nebudou ani Portugalci, ze stejného důvodu budou postrádat záložníka Carvalha a obránce Coatese.

Hrozbou pro Viktorii je naopak návrat 28letého nizozemského kanonýra Base Dosta, který od léta 2016 v 53 zápasech portugalské ligy nastřílel 56 gólů. V pondělí dvěma trefami rozhodl dohrávku 26. kola Primeira Ligy s Chavesem (2:1).