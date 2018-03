Proklatě! Češi o jediný bod ztratili Evropskou ligu. Čekárnu na Champions League zrovna tak

Třikrát škoda! Senzační postup byl nečekaně blízko. Protože na něj fotbalisté Plzně nakonec přece jen nedosáhli, následky jsou citelné. Poslední český pohárový zástupce v osmifinále Evropské ligy končí. Vítěz MOL Cupu z roku 2019 tak ztratil šanci na přímý postup do Evropské ligy, který by mu čtvrteční postup Viktorie zajistil. Český šampión z roku 2019 pak nebude čekatelem na přímý postup do Ligy mistrů.