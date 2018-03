Jsem hrdý na úžasný výkon, rozplýval se Vrba, byť se čtvrtfinálový sen rozplynul

Šokovali lisabonský Sporting a odvetu osmifinále Evropské ligy fotbalisté Viktorie Plzeň dokázali dovést po mimořádném výkonu i přes dvoubrankové manko z prvního duelu až do prodloužení. Jedna nezvládnutá standardní situace zmařila sen Západočechů o postupu do čtvrtfinále. „I tak jsem na mužstvo hrdý," hlásil trenér Viktorie Pavel Vrba po duelu, v němž jeho tým zvítězil 2:1.

Převažuje ve vás bezprostředně zklamání, že zápas se Sportingem neskončil historicky prvním postupem Plzně do čtvrtfinále?

Převažuje hrdost nad hráči, kteří odvedli úžasný výkon a doufám, že se nám to bude dařit v jarní části sezóny častěji.

Jak jste na lavičce prožíval zápas?

Hodně emotivně. Myslím, že jsme si vytvořili dost příležitostí a už za dvoubrankového vedení jsme měli situace, kdy jsme mohli přidat třetí gól. Sporting některé šance zahodil, navíc jsme měli skvělého brankáře Hrušku.

Nejen on však podal v odvetě osmifinále mimořádný výkon.

Je faktem, že tentokrát nemá smysl hodnotit jednotlivce, protože bych musel jmenovat postupně všechny hráče plzeňské sestavy. Mimořádných výkonů od mých hráčů byla spousta.

Rozhodně však nad ostatními čněl útočník Marek Bakoš, jenž sice na jaře před čtvrtečním zápasem odehrál jen pět minut, ale Sportingu vstřelil dvě branky.

Pomohl nám už postoupit do skupiny, když dal v play off Evropské ligy dvě branky Larnace. A proti Sportingu se ukázalo, jak moc je zkušený. Je to hráč, jenž si zaslouží obrovskou úctu z hlediska tréninku, chování či schopnosti nastoupit v situaci, která nastala nyní pro duel se Sportingem. Odvedl výkon nikoliv stoprocentní, ale dvěstěprocentní.

Co vám běželo hlavou, když sudí nařídil v poslední minutě základní hrací doby pokutový kop po souboji Řezníka s Dostem, ale Hruška následně penaltu chytil?

Nechci hodnotit, jestli penalta byla či nikoliv. Když se podívám zpětně, pro nás byly v konfrontaci se Sportingem kritické poslední minuty poločasů nebo prodloužení, které rozhodly, že jsme nepostoupily. A je to obrovská škoda.

Bylo možné inkasovanému gólu v prodloužení zamezit?

Šlo o skvěle zahraný rohový kop ze strany Sportingu. Nemuseli jsme tu situaci dopustit, snad jedině to bych klukům vyčetl. Jistě, první hráč na přední tyčce mohl být důraznější, ale situace byla vážně skvěle zahraná. Myslím, že všemu předcházela akce soupeře, po níž jsme nemuseli Sportingu roh dopřát.

Jak hodnotíte účinkování vašeho týmu v Evropské lize?

Velice kladně a úspěšně. Vyhráli jsme skupinu, postoupili mezi posledních šestnáct a do posledních minut osmifinále jsme bojovali o postup mezi osm nejlepších. Myslím, že jsme se v Evropské lize prezentovali velice dobře.

Plzni se pravidelně daří na evropské scéně. Čím si vysvětlujete vysoký standard, jenž vaše mužstvo odvádí?

Pokud si trenér vybere dobré hráče z Česka a ze Slovenska, je možné vybudovat silný tým. Máme velmi dobré hráče i charakterově. Jsem vážně spokojený, co jsme předvedli. I s českými a slovenskými hráči jde prostě hrát velice kvalitní fotbal.

Kam při mnoha představeních na evropské scéně s plzeňským týmem souboj se Sportingem řadíte?

V evropských pohárech hrajeme velice dobře historicky. Byl to pro nás zápas, který ukázal sílu mužstva. Doufám, že ji budeme ukazovat v Evropě ještě mockrát. Z naší strany šlo o mimořádný výkon, jeden z nejlepších na evropské scéně pod mým vedením.