FOTBAL ON-LINE: Wenger se na rozloučenou trofeje nedočká, Arsenal v Evropské lize skončil. Salcburk vybojoval prodloužení

To tak, odstavit Diega Costu od balónu. Zvlášť, když se řítí na gólmana a cítí svou chvíli. Však ho také Bellerín nezastavil, takže na navrátilci z Chelsea bylo, aby na Estadio Metropolitano vyvolal vlnu exploze.

V nastaveném čase první půle si počkal, až se uzdravený Ospina, jenž nakonec přece jen dostal přednost před Čechem, položí na trávník a skóroval.

Pro Arsenal snažící se zachránit zpackanou sezónu samo sebou komplikace. A nikoli první! Jako by nestačily nepříjemnosti z domácího zápasu násobené zraněním Mchitarjana a Iwobiho v posledním ligovém duelu na Old Trafford. Jen co madridská odveta začala, přišel i o Koscielnyho.

Gunners se však z vynuceného střídání svého kapitána otřásli a dvacet minut byli lepším týmem. Lacazette se dokonce dral do šance, ale zakončit ji už nesvedl, z několika zmatečných situací v šestnáctce Atlétika se příležitost nezrodila.

Bylo tudíž na domácích, aby udeřili oni. Griezmann to zkusil, Koke rovněž, nakonec ale bylo na uzdraveném Diego Costovi, aby narůstající převahu svého celku zúročil.

Wengerův tým zkoušel odpovědět, Ramsey, Lacazette a Xhaka měli k vyrovnání blízko, jenže slovinský gólman Oblak chytal stejně jako před týdnem na Emirates stadium skvěle. A když se ani střídající arménské snajpr Mchitarjan o potřebný gól nepostaral, Atlético i přes hektický závěr výhru a postup do finále v Lyonu uhájilo.