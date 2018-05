Frustrace a obrovské zklamání, netajil Wenger, když se rozplynul finálový sen

„Fotbal umí být velmi krutý. Někdy přináší mimořádně hezké emoce, ale čtvrteční večer byl jen symbolem utrpení. Jsem velmi smutný. Velmi, velmi, velmi smutný," neskrýval osmašedesátiletý Wenger po devadesáti minutách odvety v Madridu.

Domácí slavili výhru 1:0, v součtu s remízou 1:1 z Londýna se tak mohou těšit na finále. Zato Arsenal, v jehož brance chyběl kvůli zraněný český brankář Petr Čech, nebude mít nic. V Premier League drží až šestou příčku, která garantuje pouze Evropskou ligu. Vítězství v letošním ročníku bylo pro Kanonýry poslední nadějí na Ligu mistrů. Ta zhasla. A tak Wenger zakončí dvaadvacet let dlouhé angažmá bez fanfár.

Rozhodl hloupý gól

„Chtěli jsme soutěž vyhrát pro trenéra. Prožil úžasnou kariéru. Fakt, že jsme tenhle cíl nenaplnili a neumožníme mu loučení s trofejí zklamání ještě umocňuje," líčil obránce Arsenalu Héctor Bellerín.

„Atlético nám v odvetě příliš nedovolilo. Ale v součtu obou zápasů je opravdu těžké přijmout vyřazení. V šatně panovalo obrovské, vážně obrovské zklamání," popisoval Bellerín.

„Doma jsme vedli, ale osm minut před koncem jsme nechali Griezmanna srovnat. Hloupý gól! A v odvetě si necháme vstřelit branku v druhé minutě nastavení poločasu, těsně před přestávkou. To jsou klíčové okamžiky, životně důležité z pohledu postupu. Vždyť domácí hráli s jistou mírou strachu, protože inkasovaný gól by jim přivodil trable. Jenže jakmile skórovali, dostali se do komfortní pozice," rekapituloval průběh obou duelů Wenger.

Odmítal, že v součtu 180 minut jeho tým zaostával či byl horší, než španělský výběr oslavující postup do finále v Lyonu. „Myslím, že oba zápasy byly podobné. Naše výkonnost byla velmi dobrá. Dokázali jsme si vytvořit nebezpečné situace. Zejména v domácím zápase, v prvním poločase odvety pak znovu. Připravili jsme si pět šest velmi slibných pozic, což je proti týmu s tak propracovanou defenzivou velice dobré. Je prostě frustrující opustit soutěž po sto osmdesáti minutách hry, kterou jsme předvedli," těžko se smiřoval Wenger s faktem, že konec londýnského angažmá bude bez fanfár.