Fotbalový osud trestal! Brankář dostal jesličky, obránce pálil do vlastní sítě

Neskutečný vlastní gól poslal PAOK Soluň do čela řecké Super League. Střílející hráč ve šlágru 5. kola řecké Super League sice zahrál brankáři na housle, míč však do sítě nemířil. Tam ho napálil až obránce dosavadního lídra z Pirea a proměnil se v nešťastníka. Je to přitom jen týden, co se Olympiacos dostal do čela tabulky i kvůli tomu, že sudí odmával jeho soupeři při gólové akci ofsajd, který nebyl. Teď to týmu z Pirea fotbalový osud vrátil i s úroky a dokonce na domácím stadiónu.