Monako po bídném startu sezóny odvolalo kouče Jardima. Nahradí ho slavný Henry?

Od fotbalistů Monaka byl odvolán Portugalec Jardim, který s týmem loni získal mistrovský titul a byl vyhlášen nejlepším trenérem francouzské ligy. V tomto ročníku se však knížecímu klubu nedaří a po devíti kolech je v tabulce třetí od konce s pouhými šesti body. Podle médií by mohl mužstvo převzít někdejší slavný kanonýr Thierry Henry, jenž v klubu zahájil kariéru.

Čtyřiatřicetiletý Jardim, který v minulosti vedl Olympiakos Pireus či Sporting Lisabon, přišel do Monaka v roce 2014. Po mistrovské sezoně prodloužil s klubem smlouvu do roku 2020, ale nyní doplatil na bídný start do domácí soutěže i Ligy mistrů, v níž Monako prohrálo oba dosavadní zápasy.

O tři roky mladší Henry byl v srpnu adeptem na trenér Bordeaux, s jehož vedením se nakonec na spolupráci nedohodl. Mistr světa z roku 1998 a bývalý útočník Arsenalu působil v posledních dvou letech jako asistent u belgické reprezentace.