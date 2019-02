Ružomberok slaví výhru, trefil ji sparťanský Zizou

Zinedin Mustedanagič odešel z pražské Sparty na hostování do Ružomberoku.

Kapitán bosenských mládežnických reprezentačních výběrů vyrůstal ve Spartě, do prvního týmu se pak na Letné poprvé dostal v březnu 2016. Na začátku dalšího roku odešel na hostování do pražské Dukly, kde měl sbírat herní zkušenosti. Na Julisce zůstal rok a následoval návrat do rudého dresu. Jenže v srpnu 2018 zamířil na další hostování, tentokrát na Slovensko, kde jej angažoval Ružomberok.

V sobotu dal o sobě talentovaný fotbalista vědět, když se po hodině hry po prodloužené autu trefil přesně k tyči a zajistil svému týmu tři body za výhru 1:0.