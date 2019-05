Koubek zase čaroval! Rennes po devíti zápasech slaví výhru

Oddechl si. Brankář francouzského Stade Rennes Tomáš Koubek se dostal v závěru sezony do skvělé formy, jenže jeho týmu se nedařilo, tak nemohl být šťastný. Teď se povedlo konečně sérii zápasů bez výhry zastavit. Tým Rennes zvítězil 2:0 ve Štrasburku. „Jsem moc rád, že jsme to konečně prolomili a po devíti zápasech jsme v Ligue 1 zase naplno bodovali," oddechl si Koubek.

Právě Koubkův výkon mezi tyčemi položil základ k úspěchu. Čelil devatenácti střelám, stejně ale udržel čísté konto. Připsal si devátou nulu v tomto ročníku Ligie 1 a dvanáctou v sezoně. Byl vyhlášen, stejně jako před týdnem, Hráčem utkání.

„Základem byla dobrá práce celého týmu v obraně. Myslím, že jsme hráli podobně, jako v těch důležitých zápasech letos a vlastně i v celé minulé sezoně. Dobře jsme bránili a čekali na chybu soupeře a tu jsme pak potrestali. Zápas jsem si užil, protože jsem měl spoustu práce a byl celou dobu v permanenci," usmíval se Koubek.

Brankář Rennes Tomáš Koubek na snímku z finále poháru proti PSG

Thibault Camus, ČTK/AP

Tým Rennes šel do vedení ve dvacáté minutě, kdy Bourigeaud z přímého kopu trefil šibenici. Koubek pár minut na to podržel hosty, když vytáhl fantastický zákrok proti střele z malého vápna. V závěru utkání po výkopu českého gólmana z brejku pojistil výhru Rennes střídající Hunou. „Soupeř byl celý zápas nebezpečný, měl hodně střel a spoustu centrů. Jsem rád za další nulu v sezoně," vykládal český reprezentační brankář.

Před týdnem po remíze s Guingampem vyslovil Koubek přání, že by se chtěl s Rennes dostat na desátou příčku. To se také stalo, ale před Rennes je ještě jedno utkání. Koubek tedy staví před mužstvo nový cíl. „Máme ještě šanci na deváté místo v lize, ale k tomu musíme doma porazit Lille. Letos jsme je doma dokázali porazit, takže se o to zase pokusíme. Ideálně bych chtěl zaokrouhlit nuly v letošním ročníku na deset," dodal.