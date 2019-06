Dva Češi se těší na Ligu mistrů. Hned po přestupu z Brna získali titul

Triumf hned na první pokus. Čeští fotbalisté Antonín Svoboda a Adam Stejskal v minulých dnech oslavili se Salcburkem zisk titulu v rakouské lize pro hráče do 18 let. Hned ve své první sezoně po přestupu z Brna se tak dočkali výrazného úspěchu a potvrdili tak svou vydařenou adaptaci ve světově proslulé akademii. Věří, že příští rok se prosadí ještě více a že si zahrají i mládežnickou Ligu mistrů Youth League, do které Salcburk postoupil.

Sedmnáctiletý útočník Svoboda a stejně starý brankář Stejskal přispěli ke splnění cíle. Salcburská akademie napravila rok starý neúspěch. „V minulé sezoně byla osmnáctka až třetí, takže tentokrát jsme od začátku chtěli titul, což se povedlo. Zaslouženě. Ve všech zápasech jsme byli lepší. Dominovali jsme, až na pár výjimek, a šli si za naším cílem," říká Svoboda v rozhovoru pro svou zastupující agenturu Sport Invest.

„Titul máme zaslouženě. Naším stylem hry a bojovností jsme byli nejlepší v lize," souhlasí Stejskal. Odchytal 16 z 22 zápasů a v jedenácti z nich udržel čisté konto.

Adam Stejskal úřaduje v brance Salcburku.

Sport Invest

„Šel jsem do Salcburku s tím, že se budu snažit dostat do brány co nejčastěji. Ale nečekal jsem, že hned první rok budu chytat všechny zápasy, na kterých jsem byl. Nechytal jsem, jen když jsem chyběl. Takže se svým vytížením jsem spokojený," líčí Stejskal. Chodil i na lavičku druholigového týmu Liefering, který slouží jako rezervní tým Salcburku. „S Lieferingem trénuji od zimy, při zápasech jsem chodil na lavičku. Dobrá zkušenost. Viděl jsem naživo, jak se hraje dospělý fotbal, a doufám, že tam brzy dostanu šanci si zahrát," věří.

Svoboda měl sezonu zkomplikovanou zraněním. Na jaře vynechal dva měsíce včetně mistrovství Evropy do 17 let. „Byli jsme na turnaji ve Švýcarsku. Se soupeřem jsem šel do výskoku, a jak dopadal, tak mi přišlápl nárt kolíky. Kost byla naštípnutá a potřeboval jsem čas, aby se to dalo dohromady," vysvětluje Svoboda.

Pomáhají i speciální stroboskopické brýle

V sezoně tak stihl 12 zápasů a dvě vstřelené branky. Zranění ale zvládl vyléčit včas, aby si zahrál ještě v závěrečném utkání sezony a byl tak u výhry 3:1 nad Austrií Vídeň a u oslav titulu. „Jsem rád, že jsem si splnil svůj cíl se uzdravit tak, abych si v sezoně ještě alespoň jednou zahrál. Sice už jsme měli titul jistý, ale dali jsme do toho všechno a vyhráli. Pak navíc byla rozlučka se sezonou, tak jsem si ji užil," libuje si.

Brankář Adam Stejskal a útočník Antonín Svoboda v barvách Salcburku.

Sport Invest

Postup áčka do Ligy mistrů automaticky posouvá salcburskou osmnáctku do Youth League. Oba čeští mladíci za rok v akademii cítí výrazné zlepšení. „Jednoznačně. Máme tu totiž více času zaměřit se na detaily, které pak rozhodují. Trénuje se v menších skupinkách, každý ročník má svého trenéra, která má na nás více času. Základní věci jsou podobné jako v každém klubu, ale rozdíl je, že na detaily mají různé věcičky a zařízení, která nám pomáhají v rychlejším posunu vpřed," vypráví Stejskal.

„Třeba když jsem trénoval individuálně centrované míče, tak mi trenér nasadil speciální stroboskopické brýle, u kterých se v rychlých intervalech střídá tma a světlo. Pomáhá mi to zlepšit načasování výskoku a více pozoruji dění kolem sebe," usmívá se.