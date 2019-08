Přál si potkat Slavii v pohárech. Stoch si nakonec nezahraje ani Evropskou ligu

Slovenský reprezentant Miroslav Stoch měl ve Slavii smlouvu podepsanou až do roku 2022. Devětadvacetiletý fotbalista ale z osobních důvodů českého mistra vyměnil za mistra řeckého, PAOK Soluň. Jeho přání potkat bývalé sešívané parťáky v evropských pohárech se ale letos nevyplnění. Po vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů nizozemským Ajaxem neprošel PAOK ani přes bratislavský Slovan v rámci 4. předkola Evropské ligy.

Takhle si svou řeckou misi Miroslav Stoch zřejmě nepředstavoval. Když v létě opouštěl pražskou Slavii, hodně se mluvilo o tom, že vybojovat základní sestavu u českého mistra by pro něj bylo v nadcházející sezoně složité. Jenže na základ to v současné chvíli nevypadá ani v Soluni.

Další komplikací pro Stocha navíc teď může být i to, že zatímco Slavii čeká základní skupina Ligy mistrů proti věhlasným soupeřům, velká zápasová vytíženost a velmi pravděpodobná rotace sestavy, PAOK se bude letos muset spokojit pouze s domácí ligou a řeckým pohárem.

Ve 3. předkole Ligy mistrů vystavil Soluni stopku favorizovaný Ajax. Řecký mistr doma remizoval s odchody oslabeným kádrem Nizozemců 2:2. A amsterdamská porážka 2:3 znamenala cestu o patro níž, do předkola Evropské ligy. Slovan Bratislava v něm však neměl být klubem, který by postupové ambice PAOK měl významně ohrozit. Dál jdou ale svěřenci Jána Kozáka.

Slovenští šampioni v odvetě 4. předkola sice v Soluni podlehli PAOK 2:3, ale díky úvodnímu vítězství 1:0 a většímu počtu gólů na soupeřově hřišti postoupili. Stoch se navíc v odvetě z lavičky jako náhradník na hřiště vůbec nedostal.

To platilo i v duelu prvního kola řecké ligy. Stoch v pěti úvodních duelech ročníku zasáhl do zápasu pouze dvakrát, jako střídající hráč v závěrech utkání. Z fotbalového hlediska se ve světle uplynulých dní jeho odchod do Řecka jako dobrý tah nyní nejeví.