Hráčská asociace zkritizovala Sion za to, že vyhodil devět hráčů

Švýcarská hráčská asociace zkritizovala fotbalový klub FC Sion za propuštění devíti hráčů, kteří po přerušení ligy kvůli pandemii koronaviru odmítli přistoupit na snížení platu. Považuje to za nepřijatelný krok a špatné znamení v době, kdy by lidé měli být solidární. Jak bude hráče bránit, ale asociace neuvedla.

"Je nepřijatelné se chovat takhle. Pokud nastane krize, musíte se starat o své zaměstnance. A ne jim dát zbraň k hlavě a říci jim, že mají 24 hodin na to, aby se rozhodli, jestli přijmou snížení, nebo ne. A pokud řeknou ne, což je jejich právo, jsou propuštěni. To je pobuřující," řekl prezident hráčské asociace Lucien Valloni.

Podle švýcarských médií údajně hráči neměli dost času na to, aby návrh konzultovali se svými právníky. Klub jim následně vypověděl smlouvy z důvodu "zásahu vyšší moci". V týmu skončili mimo jiné kapitán Xavier Kouassi, bývalý záložník Arsenalu a Barcelony Alex Song či jeho někdejší spoluhráč z londýnského velkoklubu Johan Djourou.

"Řekl jsem hráčům, že jejich snížená mzda za nicnedělání je prakticky plat dvou sester, které pracují na záchraně životů," uvedl prezident klubu Christian Constantin.

Podle švýcarských médií má klubový šéf velmi kontroverzní pověst - od roku 2003, kdy Sion převzal, vystřídal na lavičce už okolo 40 trenérů a v minulosti také fyzicky napadl televizního kameramana.

"Byl jsem tím, co Sion s hráči provedl, šokován, stejně tak ti hráči. I když je to pan Constantin a Sion, překonalo to vše, co jsme předtím viděli. Je to v téhle době velmi špatné znamení a ne znamení solidarity," uvedl Valloni. "Hráči pracují, i když nemohou trénovat s týmem. Mají tréninkové programy, pracují z domova. Proč by neměli být placeni?" dodal.