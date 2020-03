PSG podpoří prodejem nového dresu francouzské nemocnice

Klub dal do prodeje celkem 1500 dresů s cenou 175 eur za jeden kus. Pokud by se podařilo je prodat všechny, vybralo by se pro nemocnice 262.500 eur (asi 7,2 miliony korun). "Musíme být vděční za práci lékařů v první linii boje s koronavirem," uvedl šéf klubu Násir Chelajfí.