Fotbalisté na Kypru odmítli snížení příjmů o 23 procent

Fotbalisté na Kypru odmítli návrh tamního národního svazu na snížení jejich celkových příjmů o 23 procent jako opatření na pomoc v boji s ekonomickými důsledky po přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru. Hráčská asociace to považuje za nespravedlivé vzhledem k tomu, že byly odehrány tři čtvrtiny ročníku. Místo toho požaduje, aby se škrty vypočítaly podle výše ztrát z období pozastavení soutěží a ne z celé sezony.

Svaz navrhl, aby fotbalisté od 15. března, kdy byla sezona přerušena, do konce června, kdy se očekává její restart, pobírali jen pětinu měsíčního platu. Hráči nato zareagovali tím, že rozumnější by bylo následovat doporučení mezinárodní federace FIFA a vycházet ze skutečných ztrát klubů. "Jedna strana by neměla být vítězem na úkor druhé strany," citovala agentura Reuters z prohlášení hráčské asociace.

Svaz argumentoval, že návrh vznikl po konzultaci s FIFA i UEFA. Navíc se netýká hráčů s měsíčním příjmem do 2000 eur (zhruba 54.000 korun).