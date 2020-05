Lyon hrozí, že právně napadne způsob ukončení francouzské ligy

Přestože z francouzské ligy bylo vinou pandemie nového koronaviru odehráno jen necelých 28 z celkových 38 kol, vedení soutěže se rozhodlo vyhlásit mistra i určit sestupující týmy. Titul obhájil Paris St. Germain, který vedl tabulku o 12 bodů před Marseille, a pád do nižší soutěže potkal Amiens a Toulouse.

Až sedmý skončil Lyon, jemuž hrozí, že by poprvé od sezony 1994/95 nehrál poháry. Olympique by se ještě teoreticky mohl dostat do příští sezony Ligy mistrů, pokud by vyhrál její stávající ročník, který je vinou pandemie přerušen.

"Vyhrazujeme si právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí a požadovat náhradu škody, zejména pokud jde o ztracené příležitosti. Poškození klubu činí několik desítek milionů korun," uvedl Lyon v prohlášení na svém webu.

Vedení klubu neuspělo s návrhem na dokončení sezony formou play off. Konečné pořadí či postupující do pohárů považuje Olympique za sporné a v rozporu s doporučením UEFA, která na jednotlivé ligy několikrát apelovala, aby dbaly na objektivní a průhledné vyhodnocování soutěží.

"Vidíme, že konečná postavení týmů jsou nelogická. Nechci poukazovat na nějaký klub, ale například Nice hrálo doma víckrát než my a na rozdíl od nás narazilo na PSG jen jednou," upozornil prezident Jean-Michel Aulas. Nice, které skončilo o bod před Lyonem na šestém místě, odehrálo o dva domácí zápasy více než Olympique.

Právní kroky zvažuje i Amiens. Předposlednímu týmu tabulky se nelíbí, že byl poslán o soutěž níž, přestože 10 kol před koncem sezony ztrácel na osmnácté Nimes jen čtyři body.

"Je to nespravedlnost. Budu bojovat se všemi týmy, abychom prosadili svá práva. Protože si myslím, že rozhodnutí není správné," uvedl prezident klubu Bernard Joannin.

Francouzská liga byla ukončena poté, co vláda až do září kvůli pandemii zakázala všechny velké sportovní akce. Nejvyšší soutěž se nedohrála také v Nizozemsku, kde však nevyhlásili mistra ani nikdo nesestoupil.