Zhruba dva měsíce po třetí transplantaci ledviny uvažuje bývalý chorvatský reprezentant Ivan Klasnič o návratu k fotbalu. Sedmatřicetiletý útočník by se rád dostal do léta do potřebné formy, aby mohl navázat na fotbalovou kariéru, kterou ukončil před více než čtyřmi lety.