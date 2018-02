Sestup Zbrojovky? To absolutně neřeším, tvrdí po návratu do české ligy obránce Sukup

V české nejvyšší soutěži nastupoval za Olomouc a Baník Ostrava, ale pak se z ní na rok a půl vytratil, když hájil barvy bulharského týmu Černo More Varna. Teď však devětadvacetiletý bek Ondřej Sukup hlásí návrat, na jaře posílí fotbalisty Brna.

Proč jste rozvázal ve Varně smlouvu?

Po fotbalové stránce jsem tam byl spokojený. Jenže dcerka už před sebou měla od září povinný rok v mateřské školce před nástupem do školy, a tak se s manželkou vrátily už loni na konci prázdnin domů do Uherského Hradiště, odkud pocházím. Sám jsem už v Bulharsku déle pobývat nechtěl, tak jsem se rozhodl požádat klubové funkcionáře o uvolnění. Vyhověli mi, jsem hrozně rád.

To už jste věděl o zájmu Zbrojovky?

Nikoliv. Pár nabídek z Česka jsem dostal až několik dní poté. Když mi zavolal trenér Pivarník, zda nechci jít do Brna, měl jsem okamžitě jasno. Dobře ho znám, hrál jsem pod ním už před lety v Olomouci. A Zbrojovka je navíc pro mě v našich poměrech velký klub s obrovskou tradicí.

Neodrazovalo vás ani její postavení na dvanácté příčce?

Samozřejmě vím, jak si momentálně stojí. Tabulku jsem ale ani moc nestudoval. Dobře totiž vím, jak náročný pan Pivarník je. Jsem proto přesvědčený, že už budeme stoupat jenom výš. Případný sestup absolutně neřeším. I proto jsem podepsal smlouvu na dva a půl roku.

Jak budete vzpomínat na bulharské angažmá?

Jen v dobrém. Dařilo se tam mně i týmu. Odehrál jsem za Varnu skoro šedesát ligových zápasů a udělal si nějaké jméno. Jde o typicky rodinný klub, jenž řídí samí milí a příjemní lidé. Rozhodnutí odejít nebylo pro mě vůbec snadné.

Jaká je bulharská liga?

Hraje se v ní mnohem techničtěji než u nás, kde jsou zápasy plné soubojů. A trenéři nesvazují hráče tolik taktikou. V létě se tam trénuje už brzy ráno a potom až po šesté večer, protože teploty často přesahují čtyřicet stupňů.

O fotbalistech z Balkánu se říká, že bývají hodně divocí...

To je pravda. Dokonce i na trénincích našeho mužstva to kolikrát pořádně jiskřilo. To jsem se raději vždycky držel trochu dál. (úsměv).

Jak se vám ve Varně žilo?

Je to v Bulharsku druhé největší město poblíž Černého moře. Nic mi nescházelo, ale při procházce městem bylo vidět, že se tady vývoj trochu zastavil. Všechno bylo oproti Česku takové starší a oprýskanější.

Přemýšlíte o tom, že tam ještě někdy zavítáte?

Možná s rodinou na dovolenou k moři. Anebo se podívat na nějaké utkání na novém stadiónu, který mají zhruba za půldruhého roku dostavět.