Mihálik si v Alkmaaru přetrhl vazy v koleně a skončila mu sezóna

Českému fotbalovému reprezentantovi do 21 let Ondřeji Mihálikovi v Alkmaaru předčasně skončila sezona. Bývalý jablonecký hráč, který odešel v zimě do Nizozemska jako ofenzivní posila, si přetrhl vazy v koleně a čeká ho dlouhá pauza. Třetí celek nizozemské ligy o tom informoval na svém webu.