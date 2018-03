Younes odmítl v Ajaxu střídání a byl přeřazen do juniorky

Německý fotbalový reprezentant Amin Younes byl v Ajaxu Amsterdam na dva týdny přeřazen do juniorky. Trenér Erik ten Hag ho potrestal za to, že v nedělním utkání nizozemské ligy s Heerenveenem odmítl čtyřiadvacetiletý záložník nastoupit za rozhodnutého stavu do hry, protože to podle něj bylo zbytečné.