Jeho reakce šokovala. Bouřlivý majitel se za své chování kaje. Liga se však hrát dál nebude

"Chci se omluvit fanouškům PAOK, všem řeckým příznivcům a fotbalové komunitě na celém světě," uvedl osmapadesátiletý Savvidis v prohlášení. "Neměl jsem žádné právo takhle vstoupit na hřiště. Rozhodně jsem se nechtěl s nikým střetnout a také jsem nikoho neohrozil," dodal.

Prokuratura nicméně na Savvidise vydala zatykač. Ten se týká jeho vniknutí na hřiště, ale nikoli faktu, že byl ozbrojen.

Proti zastavení fotbalové ligy, ke kterému v pondělí sáhla řecká vláda, se postavili majitelé klubů. Podle nich to pro hráče i funkcionáře znamená existenční ohrožení. "Nic jiného to nikomu nepřinese," řekl prezident ligy Jorgos Stratos po jednání na ministerstvu sportu. "Žádal jsem o co nejrychlejší řešení, ale žádný termín (opětovného zahájení soutěže) nebyl stanoven," dodal.

PAOK Soluň také s okamžitou platností suspendovala Asociace evropských fotbalových klubů (ECA). Zdůvodnila to zásadním narušením důvěryhodnosti a sportovních principů.