Kdo nahradí Ronalda? Real stále naráží, jedna hvězda do Španělska nechce, další dvě drží kluby

Jen něco málo přes dva týdny zbývají do startu nového ročníku La Ligy. A jeden z největších kandidátů na titul Real Madrid stále bojuje o to, aby aspoň z části zacelil mezeru po odchodu Cristiana Ronalda. Boj o velké hvězdy se mu však zatím nedaří. Na Santiago Bernabéu Robert Lewandowski, Eden Hazard a pravděpodobně ani Edinson Cavani nejspíše nepřestoupí. A pokaždé z rozličných důvodů.

Byli hlavními ikonami na jízdě za třetím titulem v Lize mistrů v řadě. Zinedine Zidane ani Cristiano Ronaldo však už Realu nepomůžou. Zatímco prvně jmenovaného zastoupí Julen Lopetegui, náhradu za hvězdného Portugalce klub stále shání.

Jedním z velkých kandidátů byl navzdory nepovedenému mistrovství světa polský střelec Robert Lewandowski, druhým naopak hvězda nedávno skončeného šampionátu Eden Hazard. Ani jeden z nich však bílý dres neoblékne. A fanoušci mohou pravděpodobně zapomenout i na uruguayského snajpra Edinsona Cavaniho.

"Myslím, že víte, kam bych rád zamířil. Možná je čas zkusit něco nového," prohlásil nedávno Hazard, který se netají náklonností k Realu.

Tvůrce hry Belgie Edena Hazarda stíhá Paul Pogba.

Martin Meissner

Nový kouč Chelsea Maurizio Sarri však ztrátu sedmadvacetiletého ofenzivního záložníka odmítá. "Hazard je špičkový hráč, patří mezi tři nejlepší fotbalisty Evropy. Zůstane a já věřím, že v Chelsea se bude ještě zlepšovat," reagoval kouč Blues.

A ani příchod polského střelce navzdory jeho zájmu se nezdá být příliš reálný. "Z klubu neodejde. V žádném případě ho nechceme prodat. Je pravda, že Robert by odejít chtěl, ale je rozdíl, co chce on a co chce vedení klubu," říkal na soustředění Bayernu v Miami trenér Nico Kovač.

„Požadavky Bayernu i Chelsea jsou pro nás neakceptovatelné," připustil i šéf Realu Florentino Pérez.

Do Realu nepřijde ani Cavani

A nijak dobře to pro Real nevypadá ani s příchodem dalšího útočníka Edinsona Cavaniho, o kterého měl úřadující vítěz Ligy mistrů také usilovat.

"Myslím, že Edinson u nás zůstane. Nikdo se mnou o jeho odchodu ani nemluvil," odráží všechny spekulace kouč PSG Thomas Tuchel.

Ani samotný uruguayský forvard o možné změně dresu podle trenéra pařížského giganta neuvažuje. "Nikdy jsme o něm ani nediskutovali. Mluvil jsem s ním a Cavani nikdy ani neprojevil zájem klub opustit."

Edinson Cavani po gólu na 2:1.

Murad Sezer

O tom, jak silný současný kádr Realu je, by podle prezidenta týmu Florentina Péreze mělo hodně napovědět finále Superpoháru (15.8.), kdy se úřadujícímu šampiónovi Champions League postaví vítěz Evropské ligy Atlético Madrid.

"Máme skvělý tým. Z posledních pěti ročníků Ligy mistrů jsme vyhráli čtyřikrát. Budeme silní i bez Ronalda," nepochybuje Pérez.