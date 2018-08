Modričův odchod se přiblížil? Odejít z Realu chce i další důležitý hráč. Klub už shání posily

„Jsem si jistý, že Modrič zůstane." Tak se před pár dny snažil fanoušky Realu Madrid uklidnit útočník královského klubu Lucas Vázquez. Tahle jistota však brzy může vzít za své. Podle informací serveru Marca.com se španělský velkoklub připravuje na variantu, že o svou hvězdu přijde. A to nemusí být vše. Na odchodu má být i další člen stříbrného týmu z MS Mateo Kovačič.

Mateo Kovačič by mohl opoustit Real Madrid

Cennou výhru nad AS Řím (2:1) si připsali fotbalisté Realu Madrid na předsezónním soustředění ve Spojených státech. Kouč Julen Lopetegui však na pozápasové tiskové konferenci musel odpovídat na jiná žhavá témata posledních dnů.

Středem zájmu nebyl jen možný Modričův odchod do Interu Milán či angažování Thibauta Courtoise. Real totiž může přijít i o dalšího důležitého hráče. Na odchodu je totiž člen vicemistrů světa Mateo Kovačič.

"Ano, je pravda, že Kovačič vyjádřil přání opustit Real. Říkal jsem mu, že si přeji, aby v klubu zůstal, že je pro nás důležitý hráč, ale ve fotbale prostě nikdy nevíte," říkal kouč.

Že je odchod dalšího chorvatského hráče skutečně na spadnutí, potvrzují i jeho další slova. "Ještě nejsme na ničem dohodnutí. Pokud by však Mateo skutečně odešel, budeme muset najít jiného kvalitního fotbalistu na jeho úrovni, který by ho byl schopen nahradit."

Stranou nezůstalo ani další téma očekávaného příchodu Courtoise. "Angažování Courtoise? Keylor Navas je excelentní gólman, je vynikající a má naší plnou důvěru," mlžil Lopetegui.

To, zda opora belgického klubu do Realu skutečně přijde, však nepotvrdil. Vše by mělo souviset i s tím, zda španělský tým opustí Luka Modrič.

Příchod šestadvacetiletého brankáře je však dle všeho definitivní. Chelsea již oznámila angažování Kepa Arrizabalaga z Atlétika Bilbao za rekordních 72 miliónů liber (asi dvě miliardy korun).

V hledáčku Realu mají být v případě odchodu chorvatských opor například Christian Eriksen z Tottenhamu, Thiago Alcantara z Bayernu či Milinkovič-Savič z Lazia Řím.