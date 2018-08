Hotovo! Real Modriče "uplatil". Chorvatská hvězda zůstává, platem se dorovná největším ikonám

Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo a nově i Mateo Kovačič... Real Madrid počítá týden před začátkem La Ligy především ztráty. Příchod Thibauta Courtoise na tom nemohl moc změnit. O to větší bitva se rozhořela o další oporu Bílého baletu Luku Modriče, o kterého usiloval Inter Milán. Má však smůlu, boj o nejlepšího hráče mistrovství světa vyhrál španělský gigant.

Radost Chorvatů po postupu do finále MS (zleva) Luka Modrič, Šime Vrsaljko a Ivan Rakitič.

Konečně si mohou fanoušci Bílého baletu oddechnout. Nekonečné dohady o možném odchodu Luky Modriče jsou vyřešeny. Dvaatřicetiletý fotbalista v Realu bude působit i nadále, s klubem se dohodl na další smlouvě. Vedení španělského velkoklubu však bude muset pořádně provětrat klubovou kasu.

Plat nejlepšího hráče nedávno skončeného světového šampionátu by měl dosahovat výše smlouvy kapitána Los Blancos Sergia Ramose a měl by údajně být jen těsně pod sumou, která přistává na účet Garetha Baleho. Přesnou výši zatím vedení klubu neuvedlo.

Za podstatným navýšením platu však měl stát nejen eminentní zájem Interu Milán, ale především vynikající Modričovy výkony na mistrovství světa, kde pomohl Chorvatsku k zisku stříbrných medailí.

Real od konce uplynulé sezóny přišel již o několik velkých jmen. Strůjce úspěchů Los Blancos Zinédine Zidane si poté, co dovedl klub k třetímu triumfu v Lize mistrů v řadě, dal od fotbalu pauzu, Cristiano Ronaldo se pro změnu vydal hledat novou motivaci do Juventusu, Mateo Kovačič zamířil na hostování do londýnské Chelsea, z které přišel na oplátku Courtois.

Agent chorvatské hvězdy však měl jasno. "Real si už další ztrátu opory nemůže dovolit," tvrdil nedávno pro španělská média. A jeho slova se teď potvrdila.