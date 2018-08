Hazard, Kane, Lewandowski? Real sází na poslední kartu, Neymara láká na miliardy

Poslední týden. Tolik času má slavný Real Madrid na to, aby posílil svůj hvězdný kádr. To se úřadujícímu šampiónovi Ligy mistrů zatím příliš nedaří. Vytoužená ofenzívní posila po odchodu Cristiana Ronalda zatím na Santiago Bernabéu nedorazila. Vedení Bílého baletu se tak po několika neúspěšných jednáních z řadou hvězd upíná k té poslední a největší – Brazilci Neymarovi.

Nový ročník La ligy začal Real pohodovým vítězstvím nad Getafe (2:0). Ale už fakt, že na zápas dorazila nejnižší návštěva za posledních devět let (48 446 diváků), je pro španělský velkoklub varováním, že fanouškům po odchodu CR7 velká ikona, ke které by mohli vzhlížet, prostě chybí.

Nový kouč Realu Julen Lopetegui v minulosti několikrát ujišťoval, že současný kádr je dostatečně silný na to, aby obhájil pozice z loňského roku. A dost možná mu nic jiného než se spolehnout na současnou sestavu nezbyde. Další příchody se totiž podle expertů už konat nebudou. Změnit by to mohlo jen jediné jméno – brazilského kouzelníka Neymara.

Hazard ani Kane do Španělska nepřijdou

Dlouho to přitom vypadalo, že hlavním přestupovým esem se stane belgická hvězda Eden Hazard, který se náklonností k Realu nikdy netajil. "Myslím, že Real Madrid je snem každého. Se Zidanem, nebo bez Zidana, bílý dres je speciální. Ale ten modrý mi sedí dobře, takže všechno je v pořádku. Zůstat mi nevadí," reagoval před časem sedmadvacetiletý fotbalista. Vše se zadrhlo na požadavcích Chelsea, která za svou oporu žádá 120 miliónů eur (asi 3 miliardy korun.)

Dalším na řadě byl tahoun Tottenhamu Harry Kane. Požadavek Spurs, který za svoji oporu žádal zhruba 5 miliard korun, odrovnal i španělského giganta. Nevyšly ani námluvy s Maurem Icardim z Interu Milán, které pro změnu zhatila komplikovaná a vleklá jednání s italským klubem.

Relativně blízko k obléknutí bílého dresu měl Robert Lewandowski, jenž také vyjádřil touhu posílit španělský tým. Jakékoliv naděje však utnul Bayern Mnichov, který svého kanonýra odmítl pustit. Třicetiletému střelci nepomohl ani nepřesvědčivý výkon na světovém šampionátu, kde s Polskem skončil už v základní skupině.

Do středu zájmu Los Blancos se dostal i útočník Valencie Rodrigo Moreno, veškerá jednání však klub utnul hned v počátku.

Podle informací španělských médií tak ve hře stále zůstává ta největší hvězda. Útočník Paris St. Germain Neymar možný návrat do Španělska zatím nevyvrátil a již dříve se vyjádřil, že by se návratu na Apeninský poloostrov nebránil.

Vedení Realu má mít na posily připraveno 300 miliónů eur (asi 7,5 miliardy korun). Jakou částku z této sumy je však ochotno vedení španělského klubu za bývalou hvězdu Barcelony investovat, jasné není.