Seville se před odvetou s Olomoucí zranil Escudero

Osmadvacetiletý Escudero patří ke stálicím na levé straně sestavy Sevilly. Ani proti Villarrealu nechyběl v zahajovací jedenáctce, ale deset minut před koncem utkání vyskočil na hlavičku, protihráč Raba mu udělal stoličku a Escudero nekoordinovaně upadl na levou ruku. Ta pád nevydržela a nepřirozeně se zkroutila.

Dnešní vyšetření má odhalit, zda vedle vykloubení lokte nemá zlomeninu nebo vážněji poškozené vazy. "Díky všem za podporu. Vrátím se brzy a silnější. Nic to není," napsal fanouškům na sociálních sítích Escudero. "Vypadalo to opravdu ošklivě. Snad se dá brzy dohromady, protože je to pro nás důležitý hráč," reagoval na webu Sevilly obránce Sergi Gómez.

Sevilla uhrála s Villarrealem bezbrankovou remízu, k čemuž český brankář Tomáš Vaclík přispěl několika zákroky. V závěru mohla Sevilla vyhrát, ale Wissam Ben Yedder trefil tyč.

"Byl to hodně náročný zápas. Několikrát využili našich prostorů a dostali se do šancí, ale Vaclík byl opravdu dobrý. Škoda, že jsme pak sami nedali gól," hodnotil Gómez.

"Soupeř zahrál dobře, ale v závěru se ukazovalo, že týmem, který chce vyhrát, jsme my. Bohužel jsme ten gól nedali. Ale důležité je, že jsme ukázali vítězný charakter. Pokud budeme hrát takhle, budeme vítězit," doplnil trenér Pablo Machín.

"Teď se musíme co nejrychleji zkoncentrovat na čtvrtek, protože to nás čeká další důležitý zápas. Musíme vybojovat postup do skupinové fáze Evropské ligy," dodal k domácí odvetě s Olomoucí.

Sevilla v ligovém utkání nastoupila v sestavě: Vaclík - Mercado, Kjaer, Sergi Gómez - Jesús Navas, Mesa, Banega (63. Gonalons), Escudero (83. Ben Yedder) - Sarabia, Silva, Vázquez (63. Vidal).