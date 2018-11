Suárez šokoval fanoušky: Mé dny v Barceloně jsou sečteny, klub už za mě hledá náhradu

Luis Suárez slaví branku do sítě Realu

Luis Suárez oslavuje svůj gól do sítě Realu.

Stále je nesmírně platným členem španělského mistra. V deseti letošních zápasech La Ligy si připsal slušných sedm branek. Přesto tuší, že jeho dny v dresu Barcelony se chýlí ke konci. "Dobře si uvědomuji, že klub už za mě hledá náhradu," říká jednatřicetiletý útočník.

Svoji extratřídu uruguayský útočník ukázal především v nedělním šlágru proti Realu Madrid, kdy slavného rivala rozebral třemi góly a měl tak hlavní podíl na drtivém vítězství 5:1.

All Luis Suarez goals (9) v Real Madrid. pic.twitter.com/WysrRciAyK — BarçaNation👋 (@FCBNation93) 29. října 2018

V předchozích osmi zápasech si však připsal jen jedinou branku a to je na hráče jeho kalibru málo. "Ano, počítám s tím, že v týmu skončím. Je mi už 31 let, můj čas v klubu se krátí. Je normální, že vedení hledá někoho nového," zůstává v klidu uruguayský snajpr.

Suárez přišel do Barcelony z Liverpoolu v roce 2014, ve 212 zápasech si připsal 159 gólů. Velké starosti si však s blížícím se koncem nedělá. "Pomalu si na tu myšlenku zvykám," připustil útočník.

Luis Suarez nasázel Real Madrid tři branky

Manu Fernandez

Fotbal přichází o emoce

Už ne tak v klidu se vyjádřil k využívání videa ve fotbale. "VAR je užitečná věc, ale má i nevýhodu. Z fotbalu díky tomu mizí bezprostřední nadšení po gólech. Když totiž dáte branku a soupeř hned zvedá ruce na znamení protestu, víte, že do akce přijde video a to vám bere veškerou radost z gólu. Máte pochybnosti, zda bude uznán a to je velká škoda," pokračuje útočník.

"A i když branku video později potvrdí, ta bezprostřední radost je prostě pryč. Nadšení je pak daleko menší. O tyto relativně malé věci fotbal díky VAR přichází. Je třeba si zvyknout i na to, abychom nediskutovali s rozhodčími o sporných situacích. Od toho je tu právě video, aby měli sudí možnost správně rozhodnout," pokračuje Suárez.

Barcelona je po deseti odehraných kolech La Ligy na prvním místě s jednobodovým náskokem před Alavesem. Největší rival Real Madrid se krčí až na devátém místě s šestibodovou ztrátou na čelo.