Odvolaný trenér Realu Lopetegui? Nejlepší kouč, kterého jsem kdy měl, říká Carvajal

"Pro mě je to nejlepší kouč, kterého jsem kdy měl," řekl Carvajal pro španělskou televizi TVE. "Bohužel mu chybělo trochu potřebného štěstí, aby s námi mohl pokračovat. Líbí se mi jeho pohled na fotbal, schopnost vést tým a komunikace s hráči," dodal krajní bek Realu.

S Lopeteguim se znal už ze srazů španělského národního týmu, od nějž byl dvaapadesátiletý kouč odvolán před letošním mistrovstvím světa právě kvůli angažmá v Realu.

"Říkal jsem to už předtím, než k nám přišel, říkám to teď a budu to říkat i v budoucnu, než narazím na kouče, který je lepší než on," doplnil Carvajal, který se spoluhráči nevyrazí na středeční zápas Ligy mistrů do Plzně, jelikož ho trápí zraněné lýtko.

V minulosti Carvajala trénovali Carlo Ancelotti, Rafael Benítez, Zinedine Zidane, Sami Hyypiä a Vicente del Bosque, Fernando Hierro a nyní ho ve španělské reprezentaci vede Luis Enrique.