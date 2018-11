Real číhá na velkou šanci, jak zalepit díru po Ronaldovi

Real Madrid vyhlíží velkou šanci, že alespoň jedna ze dvou velkých hvězd pro něj záhy může být volná. Je připraven nakupovat hned, jak to bude možné. Podle španělských médií může trvající problém Paris SG s dodržováním podmínek finančního fair play celou záležitost uspíšit. Neymar či Kilian Mbappé by tak záhy mohli zamířit do Realu.

Španělský velkoklub by rozhodně uvítal nějaké hvězdné jméno. Jde o prestiž, ale hlavně i o zvednutí výkonnosti. V poronaldovské éře na tom není nijak luxusně, po posledním ligovém kole je v La Lize šestý, zažívá podzim, na jaký jeho fandové nejsou zvyklí.

Real Madrid ready to pounce if Paris Saint-Germain have to sell Neymar or Mbappéhttps://t.co/aOEmcSn4VD — AS English (@English_AS) 14. listopadu 2018

Potíže PSG se mohou Realu náramně hodit. Pařížany může potkat až vyloučení z Ligy mistrů a lze očekávat, že by došlo i na nucené prodeje hráčů, jejichž předešlý nákup za 222 milionů (Neymar z Barcelony), resp. 180 milionů eur (Mbappé z Monaka) prověřuje řídící orgán evropského fotbalu.

Real je v pohotovosti. Neymar by byl podle všeho preferovaný, ostatně pařížský klub by se asi zdráhal uvolnit jako prvního momentálně excelentního Mbappého, o kterého už se Real v minulosti marně pokoušel. V roce 2017 z Monaka francouzský teenager mířil nakonec do PSG.

Hvězdný střelec PSG Kylian Mbappé zakončuje jednu z akcí v utkání francouzské ligy s Monakem.

Claude Paris

Že je Real nažhavený na velké nákupy, potvrdily už minulé dny, kdy se dohodl s argentinským River Plate na přestupu záložníka Exequiela Palaciose. Dvacetiletý fotbalista přijde do Bílého baletu v lednu za 20 milionů eur (asi 520 milionů korun) a podepíše s klubem smlouvu do konce června 2024. Už loni přivedl dalšího mladíka Viníciuse Júniora z Flamenga za 46 milionů eur (asi miliarda a 200 milionů korun). Ale rozhodně to nemá být vše co se týče změn v kádru. Hvězdný trumf po Ronaldově odchodu chybí.

Zato pozice trenéra je zdá se prozatím stabilizována. Santiago Solari podepsal smlouvu až do léta 2021. Původně dočasný kouč a nástupce odvolaného Julena Lopeteguiho si vysloužil od vedení důvěru na trvalé angažmá a bude u týmu úřadujícího vítěze fotbalové Ligy mistrů působit do konce tohoto ročníku a pak ještě v dalších dvou.