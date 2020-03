Slavné Santiago Bernabéu se proměnilo ve sklad zdravotních a hygienických potřeb

Španělsko je druhým největším evropským epicentrem nákazy, takže země hledá všechny možnosti, jak dalšímu šíření koronaviru zabránit. Ve čtvrtek oficiálně potvrdilo 56 tisíc nakažených a přes 4000 úmrtí.

Fotbalisté madridského Realu už se do boje zapojili. Počátkem týdne společně zaplatili charterový let, jimž budou v pátek dopraveny do Španělska ochranné zdravotní a hygienické pomůcky, které budou vzápětí distribuovány do nemocnic a zdravotních středisek přímo v Madridu.

Kapitán Bílého baletu Sergio Ramos, který je vyslancem UNICEF, zakoupil společné s manželkou Pilar Rubio právě prostřednictvím UNICEF pro svou zemi 264 tisíc ochranných masek, 15 tisíc testů na koronavir a tisícovku ochranných souprav.

Nosotros ya hemos colaborado con @unicef_es.

¡Ayuda necesaria e inmediata!

El material sanitario, imprescindible para los profesionales sanitarios, llegará el viernes a España. pic.twitter.com/d6FOe0ZYHc — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 25, 2020

Isco a Casemiro se zase zapojili do kampaně nazvané Descorónate. Jejím cílem je získat pomocí finančních darů alespoň půl milionu eur na nákup respirátorů. Během čtyřiadvaceti hodin se sešlo na kontě přes sto tisíc eur, protože mezi prvními dárci byli jejich spoluhráči z Realu.

Ve čtvrtek se přidal celý Real. Dal svůj fotbalový stánek k dispozici Nejvyšší sportovní radě, aby se na něm shromažďovaly zdravotnické a hygienické potřeby nutné k boji s pandemií.

„San Bernabéu bude uzpůsobeno, aby na něm mohl být tento materiál uskladněn. Dál pak bude pod dohledem vlády doručován zdravotnickým institucím a organizacím, aby bylo v současném stavu nouze zaručeno jeho optimální a účinné využití," uvedlo vedení Realu.

Zároveň nabídlo svůj stadion všem organizacím a firmám nabízejícím konkrétní pomoc a konkrétní dary ministerstvu zdravotnictví.

„Vše je a bude koordinováno s ministerstvem zdravotnictví, aby pomoc putovala k nejpotřebnějším centrům a subjektům," potvrdilo vedení královského klubu, že všechny mechanismy probíhají ve spolupráci s vládou.