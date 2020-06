Suárez po remíze Barcelony s Vigem prožíval frustraci

Velké zklamání prožíval fotbalový útočník Barcelony Luis Suárez po sobotním utkání 32. kola španělské ligy na hřišti šestnácté Celty Vigo. Přestože se v pátém zápase po koronavirové pauze poprvé zapsal mezi střelce a to hned dvakrát, jeho trefy stačily jen na remízu 2:2.

Suárez nechápe, proč Katalánci venku ztrácejí tolik bodů. Nyní musí Barcelona doufat v zaváhání Realu Madrid, který před dnešním duelem na stadionu posledního Espaňolu ztrácí bod. Při bodové rovnosti obou rivalů by Real získal titul díky lepší vzájemné bilanci.

"Mám radost, že jsem mužstvu pomohl, ale cítím frustraci. Ztratili jsme dva body v boji o titul. Měli jsme to ve svých rukách, ale teď musíme vyhrát všechna zbývající utkání a zároveň spoléhat na zaváhání Realu," řekl Suárez deníku Marca.

Barceloně se venku nedaří

Zatímco doma na Camp Nou Barcelona v 16 zápasech ligového ročníku získala 46 bodů ze 48 možných a je v tomto ohledu nejlepší, zvenku přivezla pouze 23 bodů. S touto statistikou je až čtvrtá. Tým kolem Lionela Messiho vyhrál na hřištích soupeřů pouze šestkrát a v posledních dvou remizoval. Suaréz neví, proč se týmu venku nedaří.

Ani dva Suarézovy góly nestačily

"Na to se musíte zeptat trenérů, ti rozebírají podobné situace. Na hřišti jsme od toho, abychom předvedli to nejlepší. Mimo náš stadion ztrácíme důležité body, to se nám v předchozích sezonách nestávalo," uvedl třiatřicetiletý Uruguayec, jenž během koronavirové přestávky vyléčil koleno, s nímž byl v lednu na operaci.

V obou poločasech po Messiho přihrávkách posunul Suárez Barcelonu do vedení, jenže Celta pokaždé odpověděla. Bod vybojovala gólem v 88. minutě. "Neměli jsme se do této situace vůbec dostat. V první půli jsme byli mnohem lepší, měli jsme jít do kabiny s pohodlnějším náskokem," řekl kouč obhájce titulu Quique Setién.

A připomněl, že Barcelona už nemá prostor na další zaváhání. "V průběhu sezony jsme měli dvoubodový náskok a pokud Real porazí Espaňol, bude ho mít on. Musíme vyhrát všechno a doufat, že Real udělá chybu," dodal.