Diváci ve Španělsku se v září na fotbalové stadiony ještě nevrátí

Španělské ministerstvo zdravotnictví nepředpokládá, že by se fotbaloví fanoušci v září vrátili na stadiony. V zemi se zvýšil počet nakažených koronavirem a úřady mají obavu, že by sportovní akce mohly situaci ještě zhoršit.

Vláda a La Liga původně doufaly, že by se v září na startu sezony mohli příznivci vrátit na tribuny v menším množství, v listopadu by zaplnili 50 procent kapacity stadionů a od ledna by se situace dostala do normálu. Od června, kdy v zemi skončil nouzový stav, ale kvůli zvýšenému výskytu covidu-19 část španělských regionů zavedla povinné nošení roušek a další opatření.

"Abych byl upřímný, vzhledem k situaci, v jaké se nyní nacházíme, to nepovažuju za pravděpodobné," řekl k návratu fanoušků na stadiony ministr zdravotnictví Santiago Illa pro rozhlasovou stanici Cadena Ser. "Máme několik ohnisek infekce, a i když jsme je schopni kontrolovat, nemůžeme doporučit shromažďování více lidí na jednom místě," dodal.

Illa také kritizoval nedávné mohutné oslavy ve městě Vitoria po vítězství basketbalistů Baskonie ve španělské lize a v Cádizu po postupu fotbalistů do první ligy. V této souvislosti vyzval fanoušky Realu Madrid, aby dodržovali odstupy v případě, že jejich tým získá mistrovský titul, k čemuž může dojít dnes.

"Chápu, co to znamená získat titul nebo postoupit, ale ve Španělsku jsme v situaci kontrolované epidemie a virus tu stále cirkuluje. V minulých dnech jsem viděl záběry, na nichž lidé riskovali své zdraví. Doporučujeme jim, aby slavili sportovní úspěchy doma a za žádných okolností nevycházeli do ulic a neshromažďovali se ve velkých počtech," řekl ministr zdravotnictví země, kde s koronavirem zemřelo přes 28.000 lidí.