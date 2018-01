I kdybych měl v Realu zůstat třeba jen deset dnů, prožiju je na maximum, neobává se Zidane konce

Nervozita na madridském Santiago Bernabéu roste, tlak na trenéra po sérii nezdarů sílí, ale Zinedine Zidane zůstává v klidu. Anebo se alespoň tak tváří, i když hlasy volající po jeho odvolání nabývají na síle. „Vím, že v Realu nezůstanu deset let. Ale i kdybych tady měl být už jen deset dnů, budu po celých deset dnů pracovat a žít fotbalem na maximum. A jestliže vydržím půl roku, bude to totéž,“ nechal se slyšet Zidane po dlouhých pohovorech s hráči, které se hodně protáhly...

Zidane nerad naslouchá slovům, že Real prožívá velkou krizi, ale před středečním osmifinálovou odvetou Královského poháru proti Numancii je slyšel zase. A znovu si vyslechl, že by měl některé hráče prostě z kádru vyhodit a koupit jiné, protože jiné cesty v současné situaci není.

„Nejsem z těch, kdo by hodil při problémech a těžkostech hráče do srač.. a ještě je tam zašlapal. Je to vina všech, moje v první řadě, že se mužstvu nedaří. Jsem tady ale od toho, abych pomohl hráčům, jimž se nedaří," dál odmítá Zidane udělat v mužstvu čistku.

„Mluvte a pište si o krizi, analyzujte příčiny, jak se vám zachce, klidně si uvádějte jména hráčů, které bych měl z kádru okamžitě vyřadit. Od toho, abych našel řešení, jsem tady já. A dokud tady budu, a je jedno zda ještě deset dnů nebo půl roku, budu se řídit svým rozumem a tvrdit opak. Nikoho nevyhodím, nikoho nebudu kupovat, protože svým hráčům věřím," pustil se do polemiky s novináři Zidane, kterého mimochodem časopis France Football vyhlásil právě v těchto dnech již podruhé nejlepším francouzským trenérem roku.

Samozřejmě jim připomněl uplynulé dvě sezóny, během nichž přivedl Real k titulům a vítězství v Lize mistrů.

„Byly to dva báječné roky, během nichž jste pořád připomínali Zidana hráče, jenž vyhrál s Realem La Ligu i Ligu mistrů. Jenže ten už neexistuje, už jsem jen trenérem, který chce být stejně úspěšný, jako byl hráč Zidane a dělám pro to všechno," připomínal pár dnů před 16. lednem, kdy uplynulou dva roky od chvíle, co se Realu poprvé ujal jako kouč.

„Rozhodně tady nezůstanu deset let, ale i kdybych měl vydržet třeba jen deset dnů, budu je žít na maximum," narážel nikoli na odvetu s druholigovou Numancií, která bude pro Real po výhře 3:0 na soupeřově hřišti jen formalitou, ale na sobotní ligový zápas s Villarrealem a hlavně pak únorové osmifinále Ligy mistrů s Paris SG, které nejspíš o jeho dalším osudu rozhodne.

„Nevnímám tlak, o které mluvíte, nijak mě neovlivňuje. Mám kolem sebe obranný štít a nic mě nemůže otrávit. Jakmile přijdu domů, vypnu a jsem jen se svou ženou a syny, protože umím oddělit práci od soukromí," odmítl, že by byl výsledky a postavením Realu frustrovaný.