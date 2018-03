Atlético jasně přehrálo Celtu Vigo, na Barcu ztrácí osm bodů

Svěřenci Diega Simeoneho navázali na sérii šesti ligových výher, kterou jim přerušil neúspěch na Camp Nou.

Do vedení poslal Atlético těsně před poločasem nejlepší týmový střelec Antoine Griezmann, k němuž se dostal míč po rohovém kopu, francouzský kanonýr vyšachoval jednoho z bránících hráčů i gólmana Viga a vypálil do protějšího rohu branky. Byl to jeho šestnáctý ligový gól v sezóně.

Griezmann byl také u druhé branky domácích, když vyslal kolmou přihrávkou do šance Vitola, který skóroval v La Lize poprvé od loňského přestupu ze Sevilly. Krátce po gólu přepustil Vitolo své místo na hřišti Ángelu Correovi, jenž pár minut poté vstřelil třetí branku Atlética.