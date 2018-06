Proč skončil Zidane v Realu? Zuřila válka slov o posily

Před pár dny se do světa rozletěla šokující zpráva. Trenér Zidane v Realu Madrid končí. Fanoušci Bílého baletu by kouče nejraději nosili na ramenou, tým dovedl ke třetímu triumfu v Lize mistrů v řadě, a vypadalo to, že chemie mezi Zidanem a hráči může fungovat a přinášet další úspěchy. Jenže místo toho přišla tečka. „Rozhodl jsem se už v další sezóně v roli trenéra Realu nepokračovat. Myslím si, že pro mě i ostatní nastal čas na změnu. Rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché," vyhlásil diplomaticky známý Francouz.

Leckoho mohlo napadnout, že chce hledat nové trenérské výzvy a o velká vítězství se chce pokusit jinde. I prezident klubu se nechal slyšet, jak nečekaný je pro něj konec Francouze na lavičce Realu. Teď se ale podle všeho provalil pravý důvod rozchodu. Šlo o posily pro Bílý balet. Zidane chtěl, aby madridský klub koupil z Chelsea Edena Hazarda, moc o to stál. Jenže Pérez jen odmítavě zakroutil hlavou a bylo jasné, že z přestupu nebude nic. Francouzský kouč to těžko rozdýchával.

A přišel direkt číslo dvě. Prezident Bílého baletu nabídl kouči posilu do branky. Pérezovi by se líbilo, kdyby mezi tyčemi Realu působil David De Gea z Manchesteru United. Jenže tenhle transfer se pro změnu nezdál trenérovi, jenž chtěl udržet v pozici jedničky Keylora Navase. „Pokud to vidíte takhle, je hotovo. Starejte se o tým sám," ukončil rázně debatu Zidane s tím, že si bude hledat nové angažmá.

A Real musel začít hledat nového kouče. Jako první byl osloven Julian Nagelsmann z bundesligového Hoffenheimu, ale královskou nabídku odmítl. Dalším favoritem byl Mauricio Pochettino, jenže i v tomhle případě námluvy na 99% neklapnou. Šestačtyřicetiletý manažer podepsal na konci května v Tottenhamu novou smlouvu na pět let a těžko soudit, za jakých podmínek by klub opustil.