Rada pomohl asistencí Trnavě k výhře na úvod kvalifikace LM

Rada teprve na začátku týdne odešel do Trnavy na hostování z Mladé Boleslavi a hned nastoupil v základní sestavě. V 79. minutě kolmicí vysunul dvacetiletého Jirku a ten vysokým obloučkem přehodil brankáře. V té chvíli už byli hosté devět minut o deseti a vyloučení v předposlední minutě potkalo i domácí tým.

Kouči Látalovi vyšla soutěžní premiéra na lavičce Trnavy, kam přišel v letní přestávce. Slovenský šampión, jehož generálním manažerem je český trenér Pavel Hoftych, se kvůli disciplinárnímu trestu musel obejít bez diváků.

"S výsledkem jsem spokojený. Chtěli jsme hrát na nulu a to jsme splnili. Čekali jsme na naši šanci a tu jsme proměnili. Je to dobrý výsledek do odvety. V Bosně nás však čeká teplo, bouřlivá atmosféra," citoval sport.sk Látala.

K velkému překvapení došlo v Litvě, kde Süduva Marijampole díky hattricku Rigina Cicilii z první půle porazila APOEL Nikósie 3:1. Kyperský celek vloni v závěrečném předkole vyřadil pražskou Slavii a zahrál si základní skupinu.

Další z přemožitelů Slavie v minulé pohárové sezóně Astana doma udolala černohorskou Sutjesku Nikšič pouze 1:0 gólem z penalty. Crvena Zvezda Bělehrad jen remizovala na půdě Jürmaly bez branek.