Spartak v Soluni ztratil vedení 2:0 a ve 3. předkole LM prohrál

Spartak poslal do vedení už v sedmé minutě Ivelin Popov a za deset minut zvýšil Quincy Promes. Jenže dvoubrankový náskok hosty ukolébal a PAOK ještě do přestávky skóre otočil. Trefili se Aleksandar Prijovic z penalty, Dimitris Limnios a Dimitris Pelkas. Moskevský tým v 71. minutě mohl vyrovnat z penalty, Promes však nepřekonal brankáře Alexandrose Paschalakise, od něhož se míč šťastně odrazil do tyče a ven.

Útočník Salcburku Moanes Dabour se prosadil nejprve v 16. minutě z penalty, druhou branku přidal izraelský reprezentant v nastavení první půle hlavou po standardní situaci. V 81. minutě proměnil druhý pokutový kop Diadie Samassékou. Krátce poté byl vyloučen domácí Zlatko Junuzovic, ale hráči rakouského šampiona výsledek udrželi.