Nechtějí dopustit zátěž pro kardiaky. Kanonýr Škoda se extrémního vypětí před bitvou s Kyjevem nebojí

Penaltový rozstřel hrál klíčovou roli, když fotbalová Slavia jedinkrát v historii vybojovala účast v Lize mistrů. Když se v létě 2007 drala do prestižní soutěže, přes Žilinu přešla prvním z dvou absolvovaných předkol až po pokutových kopech. Stejný scénář může nastat dnes v Kyjevě, kde Pražané nastoupí k odvetě 3. předkola na hřišti Dynama po domácí remíze 1:1.

„Doufám, že na pokutové kopy vůbec nedojde. Nerad bych rozstřel zažíval. A myslím, že někteří hráči jsou stejného názoru," říkal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, když jeho svěřenci absolvovali rozcvičení před pondělním tréninkem v dějišti úterního duelu.

„Na psychiku představuje bitva o postup až v pokutových kopech hodně velkou zátěž, nejde o nic příjemného. Vypětí je velké," neskrýval útočník Pražanů Milan Škoda, že vyvrcholení bitvy o play off Ligy mistrů až v pokutových kopech by raději oželel. „Každopádně pokud by na rozstřel došlo a já byl na hřišti, určitě bych šel. Už jsem několik penalt ve vypjatých situacích zahrával, takže bych se nebál," doplnil Škoda.

Před jedenácti lety dva ze šesti exekutorů Slavie selhali, ale mezi tyčemi Pražanů tenkrát vládl Vaniak, jehož umění v součtu s nervozitou v řadách střelců slovenského týmu zajistilo Slavii cestu do dalšího kola, kde vyřadila Ajax.

Tentokrát by Pražané spoléhali na umění Ondřeje Koláře, který je jedničkou Slavie. „Do pondělního odletu jsem střelce Kyjeva neřešil. Trenér brankářů Štěpán Kolář má vše připravené a před zápasem budeme hráče, kteří by mohli penalty kopat, analyzovat," vysvětloval Kolář.

„Já doufám, že všechny kardiaky mezi našimi fanoušky penaltového zážitku ušetříme. Mnohdy mi přijdou pokutové kopy nespravedlivé. A někdy i hráče lituji, když musí rozstřel podstoupit, protože to nikdy není snadná věc. A fotbalistu to může poznamenat na celou kariéru," říkal Trpišovský. „Máme dostatečnou kvalitu, abychom zápas zvládli, aniž by muselo dojít na pokutové kopy," věřil v úspěch trenér Pražanů.