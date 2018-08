Slavia podle bookmakerů i sázkařů přes Dynamo nepostoupí a v Kyjevě prohraje

Role favorita je rozhodně trápit nemusí. Po úvodní remíze 1:1 v Edenu se v kontextu pohárové matematiky šance fotbalistů Slavie na postup do 4. předkola Ligy mistrů poměrně citelně snížila. Kurz na postup stoupl z 2,4:1 na aktuálních 3,4:1, naopak kurz na postup Dynama padl z 1,57:1 na 1,34:1. Podobně rozložení sil vidí také sázkaři, když 70 % sázek směřuje na postup Dynama, 30 % připadá na postup Slavie.

Jistotu postupu dá sešívaným výhra po 90 minutách. „V Kyjevě je ale čeká značně složitá zkouška. Ukrajinci doma takřka neprohrávají. Proto jsme Slavii dali na výhru v zápase vysoký kurz 5:1," avizuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Posunout do play off může Slavii i jakákoliv remíza od stavu 2:2 a výše. Po výsledku 0:0 postupuje Kyjev. Kurz na remízu v zápase je 3,3:1. „Schopnost Dynama Kyjev uspět v podobných duelech se zdá většině sázkařů rozhodující. Plných 81 % z těch, co u nás na zápas vsadili, věří v kurzu 1,87:1 výhře ukrajinského klubu," potvrzuje Kyjev jako favorita Urbanec.

Trpišovský bude muset něco vymyslet

„Sešívaní v úvodním duelu nepředvedli špatný fotbal, jakkoliv výsledek zachraňovali až 5 minut po dvanácté. Výsledné skóre v pohárové matematice není úplně ideální, přesto se slávisté přesvědčili, že se s Ukrajinci dá hrát. Hosté se v Praze trochu podle očekávání prezentovali taktickým výkonem, který podpořili individuální kvalitou. Jasně se ukázalo, že ukrajinský fotbal má skutečně vysokou úroveň a jestli chce Slavia uspět, bude muset trenér Trpišovský na propracovanou defenzivu soupeře něco vymyslet," přemítá Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

"Lepší výchozí pozici má pochopitelně Dynamo, úvod utkání bude patrně podobně opatrný. Domácí rozhodně nebudou mít kam spěchat. Slavia potřebuje vstřelit první branku, jakmile inkasuje, bude to už opravdu hodně složité," očekává Hanák.

Domácí jsou favorité i v samotném utkání, dá se předpokládat, že s postupem času se Slavia bude více tlačit do ofenzivy, což otevře okénka v obraně rychlonohým hráčům soupeře. Na Dynamo je u jeho knaceláře kurz v zápase 2:1, na remízu 3,3:1 a na Slavii 4,35:1. Na výhru Kyjeva směřuje přesvědčivých 80 % sázek, na remízu 5 % a na Slavii 15 %.