Českým klubům hrozí ztráta druhého místa v Lize mistrů! Krach pražských S jim přitížil

Utáhněte si opasky, přijdou chudší léta. Výhled do budoucna není pro český fotbal hned na startu pohárové sezóny příliš růžový. Na žebříčku koeficientů momentálně klesl na 16. místo, které by znamenalo, že pro ročník 2020/21 přijde o druhé místo v kvalifikaci Ligy mistrů. Situace zatím není beznadějná, na druhou stranu je jasné, že rychlé vyřazení Sparty a Slavie je citelnou ztrátou.

Letošní vymoženosti se nebudou dlouho opakovat. Plzeň rovnou do skupiny Ligy mistrů, Slavia do její kvalifikace s jistotou přímé účasti v Evropské lize, rovněž Jablonec přímo do skupiny EL.

Takové výhody zajistilo českým klubům 13. místo na žebříčku po předminulé sezóně, protože nasazení reflektuje umístění s ročním zpožděním.

Aktuální pořadí na žebříčku: 11. Rakousko 25,850 4/5 12. Nizozemsko 25,033 4/5 13. Dánsko 24,900 4/4 14. Řecko 23,900 3/5 15. Chorvatsko 23,750 3/4 16. Česká republika 23,475 4/5 17. Švýcarsko 23,400 4/5 18. Kypr 21,300 3/4 Zlomek znamená, kolik zástupců dané země sezónu začalo/kolik jich pokračuje.

Již v aktuálním ročníku se hraje o mnohem méně výhodné pozice. Český mistr by se měl v ročníku 2019/20 představit ve třetím předkole Ligy mistrů a druhý celek z ligy ve druhém předkole nemistrovské části. V kvalifikaci Evropské ligy pak vítěz poháru nastoupí ve třetím, zatímco třetí a čtvrtý tým z ligy ve druhém předkole.

Pokud bude mít mistr štěstí a vítězové Ligy mistrů i Evropské ligy si zajistí i ve svých domácích soutěžích start v LM, posune se český šampión rovnou do 4. předkola Ligy mistrů a bude mít jistou minimálně účast v základní skupině Evropské ligy.

Patnáctá příčka je klíčová

Pád pod 15. příčku, jež jako poslední zajišťuje dvě místa v kvalifikaci Ligy mistrů, by byl bolestný. Znamenal by, že v sezóně 2020/21 začne český mistr ve 2. předkole Ligy mistrů. Třem dalším týmům by zbyla už jen kvalifikace Evropské ligy, takže jednu pohárovou místenku by český fotbal zcela ztratil...

Krach pražských S mu každopádně přitížil. Sparta již druhý rok po sobě vypadla hned v úvodním předkole, do něhož zasáhla. Slavia se po vyřazení s Kyjevem aspoň přesouvá do Evropské ligy, kde může hodně získat. Přišla však o možnost zabodovat i v play off Ligy mistrů, a hlavně získat čtyřbodovou prémii za postup do hlavní soutěže.

A další čeští zástupci? Role Plzně v Lize mistrů bude nesmírně těžká. Zázraky nelze čekat ani od Jablonce, který bude ve skupinové fázi Evropské ligy nováčkem. A Olomouc by v případě postupu přes Almaty narazila na Sevillu, což je těžko stravitelné sousto...