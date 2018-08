Od Trnavy ho odrazovali, Látal s ní v pohárech válí! Bělehrad ale pořád bolí, říká český kouč

Pobláznil Trnavu, která podobnou euforii zažila naposledy v dobách Malatínského a Dobiaše. Trenér Radoslav Látal se se slovenským mistrem dotýkal play off Ligy mistrů. Senzačně vyřadil varšavskou Legii, pouť předkoly ukončil Spartak až v prodloužení s CZ Bělehrad. Pokud nyní přejde přes Lublaň, zahraje si Trnava skupinu Evropské ligy.

Už jste rozdýchal drama s Crvenou zvezdou?

Bělehrad pořád bolí, byli jsme tak blízko. Pokud by soupeř oba zápasy suverénně vyhrál, řeknu si, že byl lepší. Ale takhle... Pořád mám před sebou šanci Marka Bakoše za stavu 1:1 pár minut před koncem. Ovšem tohle mě ani tak nemrzí. Spíš, že jsme po vstřeleném gólu hned inkasovali. Škoda.

I tak zřejmě hodnotíte předkola úspěšně.

Když jsem v Trnavě nastupoval, měli jsme krátkou dobu na práci s týmem. S Pavlem Hoftychem (generální manažer Trnavy) jsme dennodenně makali, skládali mančaft. Těší mě, že ze šesti zápasů v předkolech jsme v základní hrací době prohráli jediný – doma s Legií. Mužstvo má svoji sílu.

Je realita výrazně nad původní očekávání?

Jedeme nad plán, jednoznačně. Nikdo s námi nepočítal. Pro nás byl zásadní postup přes Mostar v prvním předkole, s Legií a následně s Cvenou zvezdou jsme neměli co ztratit.

Pomohl k nečekanému tažení příchod zkušeného útočníka Bakoše z Plzně?

Marek je vítězný typ, strašně pozitivní člověk. Proto jsme ho vzali. Klobouk dolů před ním, vzdal se Ligy mistrů, kterou by si v Plzni zahrál. Strašně nám pomáhá. Když jsem ho viděl v prodloužení s Bělehradem, jak se rve... Fakt borec.

Bylo by už nyní zklamání, kdyby vám skupina Evropské ligy protekla mezi prsty?

Těžká otázka. Také proti Lublani budeme outsideři. Na druhou stranu po výsledcích i hře, kterou předvádíme, by to asi zamrzelo.

Trumfl by postup do Evropské ligy vaše druhé místo s Gliwicemi v polské lize?

Odpovím obšírněji. Hrát v Bělehradě, před čtyřiceti tisíci diváků, v pekelné, až nepřátelské atmosféře, není legrace. K tomu vás na hotelu nepřivítají zrovna pěkně. Právě takové těžké, vypjaté zápasy a všechno kolem nich, jsou pro trenéra vysokou školou. Učíte se, dostáváte do sebe nové zkušenosti. Jak se má mužstvo chovat, jak reagovat. Bylo to pro mě prvních šest zápasů v Lize mistrů, řadím je vysoko.

Dostal jste od vedení Trnavy jasný úkol, obhájit mistrovský titul?

Spousta lidí mě od angažmá v Trnavě odrazovala. Že to tady prý budu mít složité, budu muset vyhrát ligu, ocitnu se pod značným tlakem. Po rozhovoru s Pavlem Hoftychem jsem měl rychle jasno: chci do Spartaku.

Co vám sdělil?

Že chce tým stabilizovat. O nutnosti obhajoby nepadlo slovo. Ve skrytu duše jsme si přáli přivést do Trnavy v předkolech atraktivního soupeře. Povedlo se, dvakrát jsme vyprodali stadión. Město fotbalem žilo, pohárové vzpomínky ze slavného období klubu ožily. Panuje spokojenost. Jenže já jsem nohama pevně na zemi. Na jaře v Brestu jsem měl také výborný úvod, během prvního měsíce jsme vyhráli všechny zápasy. Potom jsme klopýtli a já se poroučel.

Vaším asistentem je Michal Ščasný, syn kouče Sparty. Proč jste si ho vybral?

Marcel Lička musel zůstat v Brestu, zůstal jsem bez asistenta. Hledal jsem někoho, kdo působí nebo působil na Slovenska, dostal jsem vysoce pozitivní hodnocení na Michala. Klape nám to hodně dobře. Sedli jsme si, víme, co od fotbalu chceme. Jsem s ním moc spokojený.

Pomýšlíte na návrat do české ligy? Před časem vás lanařila Slavia, nyní Liberec.

Myšlenky na návrat mám. Ale teď jsem v Trnavě šťastný.

Stihl jste však už zažít spor v kabině. Záložník Ján Vlasko oznámil, že s vámi dál nechce spolupracovat. Co přesně se událo?

Týden před prvním mistrákem se zranil. Postoupili jsme přes Mostar, sestava si sedla. Nechtěl jsem do ní zasahovat. Ján Vlasko situaci špatně pochopil.

Dostal šanci v lize, což mu bylo evidentně málo.

V uplynulé sezóně byl hvězdou, na to se ale dneska nehraje. Tým šlapal, jemu se daný stav nelíbil. Nehodlal se s touto rolí smířit.

Došlo k hádce?

Kdepak. On se mnou vůbec nekomunikoval, byl uražený. Legii dal gól, na truc se ani neradoval. Byli za ním i hráči, ale ani s nimi se nebavil. Měl svoji hlavu. V domácí odvetě s Legií nastoupil na poslední minutu. Po závěrečném hvizdu, kdy tým slavil postup s fanoušky, šel do kabiny, osprchoval se a odjel domů. Druhý den jsem mu v kabině řekl, že se mi jeho jednání nelíbí. Reagoval žádostí o uvolnění, aniž by se mnou cokoli chtěl rozebrat.

Notně nepříjemná událost zkraje nového angažmá.

Každý se vyptával, proč se tak děje. Fanoušci, média. Má Látal v šatně problém? Mít v kabině pořádek, aby tým táhl za jeden provaz, je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí. Po dohodě s manažerem i ředitelem klubu jsme Jánu Vlaskovi vyhověli. Aby mužstvo mělo klid na práci. Momentálně ho má.